Минфин: экономика восстанавливается по более "радужной" траектории, чем прогнозировалось

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Поступления основных налогов в России в реальном выражении за два года увеличились на 5-10%, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Мы видим по ненефтегазовым доходам, - нефтегаз это отдельная история, довольно бодрый рост, даже если мы будем сравнивать с 2019 годом, когда пандемия никак не влияла на доходы бюджета, - что в реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 год по отношению к 2019 году, с учетом того, что два года уже прошло, на 5-10% в реальном выражении с учетом инфляции. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль", - отметил Колычев.

Такие темпы говорят о сильном восстановлении экономики. "Это серьезный темп, говорит о том, что экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, то, по крайне мере, более быстрого роста, чем предложение поспевает", - добавил замглавы Минфина.

По словам Колычева, российская экономика восстанавливается по более "радужной" траектории, чем в прогнозах правительства. "По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики - это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти - идет по более "радужной" траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства", - отметил замминистра.

Дефицит бюджета

По его словам, дефицит бюджета РФ в 2021 году будет меньше 2,4% ВВП.

"Да, естественно меньше - просто из-за того, что цены на нефть другие, это такой счетный фактор. Сейчас не те цены, что такой дефицит может быть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщал, что дефицит бюджета РФ в 2021 году планируется на уровне 2,4% ВВП, а в последующие годы предполагается его снижение до 1%.