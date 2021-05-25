"Почта России" будет доставлять купленное онлайн российское вино

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Почта России" будет осуществлять доставку российского вина в рамках его дистанционной продажи. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку", - сказал он.

По словам Сазанова, обсуждать вопрос о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно.

Ранее пресс-служба "Почты России" сообщила ТАСС, что компания входит в рабочую группу правительства РФ по разработке проекта онлайн-продажи алкоголя и рассматривает для себя возможность реализации вина таким способом.

Издание РБК сообщало со ссылкой на корпоративную презентацию, имеющуюся в его распоряжении, что "Почта России" начала разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя. Госкомпания готовится провести "эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО "Почта России". Согласно презентации, компания рассчитывает к 2025 году обслуживать до 140 тыс. заказов в день, благодаря чему выручка платформы может составить до 100 млрд руб.

В свою очередь, заместитель гендиректора "Почты России" Алексей Скатин подтвердил изданию, что компания участвует в рабочей группе правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. По его словам, на данный момент прорабатываются технические параметры такого решения. Кроме того, собеседник РБК в "Почте России" уточнил, что проект онлайн-платформы пока находится на стадии дизайна, а сама компания полагает, что почта "может стать удобным партнером как структура, уже имеющая готовую возможность идентификации клиента".