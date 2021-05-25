Минфин выступил против включения выработанных месторождений в отдельную группу НДД

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин РФ против включения выработанных месторождений в отдельную группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Такое предложение есть, но смысл в следующем - получается, что при переходе на НДД отдельные выработанные месторождения начинают нам платить больше, чем они платили со льготой по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Соответственно, такая цель, собственно говоря, НДД, - чтобы облагать финансовые результаты. Если финансовый результат позволяет вам платить больше налогов, то вы платите больше налогов, если он не позволяет, то вы платите меньше налогов. Поэтому мы считаем, что создание отдельной группы для выработанных месторождений нецелесообразно, потому что мы как раз добиваемся той цели, которую преследовали, когда создавали НДД, то есть исходя из финансового результата определяется уровень налогообложения", - сказал он.

Также Сазанов отметил, что продление "налоговых каникул" по НДПИ для месторождения им. Корчагина не рассматривается. "Сейчас мы этот вопрос не рассматриваем, на повестке нет такого вопроса - о продлении льгот по НДПИ", - добавил замминистра финансов РФ.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика" сообщил, что выработанные месторождения могут быть включены в отдельную группу налога на дополнительный доход, чтобы компенсировать негативный эффект от изменения налогового режима.

Сокращение преференций

Осенью 2020 года нефтяная отрасль пережила стремительную налоговую реформу: правительство было вынуждено пойти на сокращение налоговых преференций в этой сфере в условиях падения цены нефти и снижения поступлений в бюджет. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, некоторые стимулы в "нефтянке" показали свою неэффективность.

От отмены этих преференций бюджет РФ в 2021-2023 годах дополнительно получит доходы в размере 308,1 млрд рублей. В 2021 году они составят 96,8 млрд рублей, в 2022 году - 104,7 млрд рублей, в 2023 году - 106,5 млрд рублей.

Взамен компании смогут перевести месторождения, на которых были отменены преференции, в режим НДД. При этом и сам проект НДД был пересмотрен не в пользу нефтяников: за счет этих изменений поступления в бюджет от нефтяников могут вырасти на 200 млрд рублей за три года.

НДД - относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и частично НДПИ и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.