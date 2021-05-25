Austrian Airlines прекращает полеты над Белоруссией

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines решила приостановить полеты через воздушное пространство Белоруссии. Это решение касается всех авиаперевозчиков германского авиационного концерна Lufthansa Group. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС во вторник представитель Austrian Airlines, которая является "дочкой" германского концерна Lufthansa.

"До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство. Это решение было подкреплено решением на уровне ЕС. До дальнейших распоряжений ситуация будет постоянно изучаться", - сказала представитель Austrian Airlines.

По ее словам, австрийский авиаперевозчик не совершает полеты в Белоруссию. Следующий рейс авиакомпании, который будет совершен из Вены в Москву не над Белоруссией, должен быть выполнен 27 мая.