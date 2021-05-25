МИД Литвы рассказал о возможных санкциях ЕС в отношении Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. МИД Литвы считает секторальные санкции в отношении Белоруссии действенным инструментом воздействия на Минск. При этом в ведомстве считают необходимым незамедлительно перейти к следующему пакету ограничений.

Как сообщил журналистам во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "в рамках дискуссии по пятому пакету санкций против Белоруссии Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС". В числе таких возможных целей глава МИД назвал нефтяную сферу, сектор нефтепродуктов.

В свою очередь замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции "Эхо Москвы" уточнил, что "будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта". Дипломат отметил, что это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, и включать "технологии, которые поступают в Белоруссию из Европы и ограничение финансовых механизмов".