Кабмин разрешил въезд в Россию иностранных инвесторов в условиях ограничений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство разрешило въезд иностранных инвесторов в Россию в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает Минэкономразвития.

"Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19. Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов. Соответствующие изменения внесены в распоряжение №635 правительства РФ. Списки будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что срок рассмотрения заявки с момента обращения в субъект РФ до включения в списки на въезд не должен превышать одного месяца.

Как отмечает министр экономического развития Максим Решетников, возможность въезда в Россию иностранных инвесторов станет важным шагом на пути восстановления деловой активности. "Мы стараемся идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей страной. Возможность въезда в РФ иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа. Конечно, особенно важными для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Решетникова.

Отмечается, что инвесторами считаются собственники компаний, осуществляющих деятельность на территории РФ, а также иностранные граждане, въезжающие в РФ для участия в переговорах либо подписания соглашений и контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории РФ.