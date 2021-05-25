Союз производителей БАД заявил о готовности участвовать в эксперименте по маркировке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти половина участников объединения производителей биоактивных добавок (БАД), которые контролируют 40% рынка, принимает участие в эксперименте по маркировке. Об этом говорится в сообщении Союза производителей БАД к пище (СРО СП БАД), объединяющего 30 крупнейших российских и иностранных компаний.

"С 1 мая стартовал эксперимент по маркировке БАД к пище, который продлится до августа 2022 года. Крупнейшие участники объединения, контролирующие до 40% аптечного рынка БАД, уже заявили о своем намерении принять участие в эксперименте", - отметили в объединении.

Участие в эксперименте уже подтвердили Sun Pharma, "Эвалар", Amway, Queisser Pharma, VPlab nutrition и другие, сообщает союз.

Эксперимент пройдет в несколько этапов: сначала он затронет только производителей, затем подключатся дистрибьюторы, а потом и розничные сети. До 15 июля, согласно постановлению правительства, будут разработаны и утверждены Минпромторгом совместно с Роспотребнадзором методические рекомендации по нанесению маркировки, а также разработан точный план-график проведения эксперимента. Первые промежуточные итоги эксперимента будут подведены до 30 ноября 2021 года.

Исполнительный директор СРО "Союз производителей БАД к пище" Александр Жестков, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что маркировка БАД к пище вводится для обеспечения прозрачности рынка и направлена на снижение уровня нелегального оборота. "Надеюсь, что с введением маркировки производители смогут увидеть данные об обороте своих товаров и расширят возможности по анализу и прогнозированию в digital-сегменте", - отметил он.

"Маркировка позволит сократить долю некачественной и небезопасной продукции и защитить интересы потребителей. ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, являющийся оператором системы маркировки) ведет работу с производителями и готов разработать различные способы нанесения кодов, оптимальные для разных типов компаний для их комфортной интеграции в систему", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приводятся в сообщении.

О маркировке

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. Кроме того, в 2020 году введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды и пива.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте, среди которых наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.