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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Самолеты японской авиакомпании ANA временно не будут летать над Белоруссией

Над территорией Белоруссии проходит один из маршрутов рейса из Японии до Франкфурта-на-Майне и обратно

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших японских авиаперевозчиков компания All Nippon Airways (ANA) временно не будет использовать маршрут, проходящий над территорией Белоруссии, из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом во вторник сообщили ТАСС в японской компании.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

В ANA отметили, что над территорией Белоруссии проходит один из маршрутов рейса из Японии до Франкфурта-на-Майне и обратно. "Поскольку это лишь один из вариантов маршрута, никакого конкретного влияния на нашу деятельность [отказ от него] не повлиял", - подчеркнули в японской авиакомпании. В ANA также добавили, что продолжат следить за развитием ситуации и на его основе примут решение о том, как долго продлится вступивший в силу 25 мая отказ от использования этого маршрута.

В крупнейшем авиаперевозчике Японии компании Japan Airlines (JAL) ТАСС сообщили, что не используют маршруты, проходящие через воздушное пространство Белоруссии, поэтому никаких действий в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair предпринято не было.

Теги
БелоруссияЯпонияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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