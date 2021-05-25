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Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня

Пересекать границу можно будет с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест, сказал глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе
© Viktor Kochetkov/Shutterstock/FOTODOM

ТБИЛИСИ, 25 мая. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 июня открыть сухопутные границы с ближайшими соседями для путешественников, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии. Об этом во вторник заявил на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

"Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня. Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест", - сказал Гибрадзе.

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