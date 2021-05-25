Польская LOT отменила полеты через Белоруссию

ВАРШАВА, 25 мая. /ТАСС/. Польские авиалинии LOT приостановили авиасообщение с Минском и установили альтернативные маршруты для полетов над территорией Белоруссии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"LOT приостановил до отмены рейсы в Минск, а также запланировал альтернативные маршруты для самолетов, пролетающих над Белоруссией", - информировали в компании.

"Рейс в Москву, скорее всего, будет осуществляться над территорией Литвы и Латвии", - указано в сообщении.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.

После инцидента некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с Белоруссией либо рекомендовать авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики. Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.