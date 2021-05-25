В России впервые спроектировали авиадвигатель полностью в 3D-формате

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха впервые спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В полностью в 3D-формате, на двигатель нет бумажной конструкторской документации. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ОДК.

"ВК-1600В - первый в российской истории двигатель, который спроектировали вообще без чертежей на бумаге. Вся работа ведется в электронном виде, что позволяет всегда иметь перед глазами необходимую контекстную информацию. Работа с 3D-моделями позволяет проектировать двигатель непосредственно "внутри" вертолета, контролировать стыковки объектов как в самой силовой установке, так и в мотогондоле", - приводит пресс-служба слова и. о. заместителя главного конструктора ВК-1600 АО "ОДК-Климов" (входит в ОДК) Антона Колосова.

Как отметили в пресс-службе ОДК, при создании двигателя-демонстратора до 70% литья будет заменено на детали, созданные с помощью 3D-печати. С использованием аддитивных технологий будут изготовлены в том числе элементы горячей части силовой установки.

Двигатель-демонстратор ВК-1600В планируется впервые представить в июле этого года на авиасалоне МАКС-2021. Сертификат типа планируется получить в 2023 году, а в 2024 году запустить серийное производство.

Новый двигатель предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн.