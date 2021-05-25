Испанская Iberia приостановила полеты над Белоруссией

"Мы приостановили полеты [через воздушное пространство Белоруссии] в ожидании, когда нас официально уведомят о решении Евросоюза, - отметили в Iberia. - Но мы не летаем над Белоруссией каждый день, это происходит иногда, когда мы выполняем чартерные рейсы в Китай".

В понедельник лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над его территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в этой стране самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.