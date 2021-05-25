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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Испанская Iberia приостановила полеты над Белоруссией

В компании при этом отметили, что не летали над Белоруссией каждый день, - только при выполнении чартерных рейсов в Китай

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Испанская авиакомпания Iberia решила приостановить полеты через воздушное пространство Белоруссии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе перевозчика.

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"Мы приостановили полеты [через воздушное пространство Белоруссии] в ожидании, когда нас официально уведомят о решении Евросоюза, - отметили в Iberia. - Но мы не летаем над Белоруссией каждый день, это происходит иногда, когда мы выполняем чартерные рейсы в Китай".

В понедельник лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над его территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в этой стране самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Теги
БелоруссияИспанияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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