Абрамченко призвала запретить неперерабатываемую упаковку в России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает, что в России необходимо запретить неперабатываемую упаковку.

"Необходимо запретить - и нужно этого не бояться - неперерабатываемую упаковку и трудноизвлекаемую", - заявила она в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

По словам Абрамченко, правительство уже "говорит об этом" в рамках соответствующих законодательных инициатив.

"Считаем, что такие отрасли, как сельское хозяйство, дорожное хозяйство, промышленность, в состоянии до 50% замещать первичного сырья как раз вторичными материальными ресурсами", - отметила вице-премьер.

Переработка упаковок

В России ежегодно накапливается 8 млрд тонн отходов. Для решения этой проблемы правительство планирует достичь показателя переработки упаковок товаров в 85% от общего числа к 2030 году, сказала вице-премьер.

"У нас чудовищная цифра накапливаемых отходов в течение года в нашей стране - это 8 миллиардов тонн", - продолжила она.

По словам Абрамченко, чтобы решить эту проблему, правительство планирует развить экономику замкнутого цикла в стране в ближайшие годы. Всего лишь 15% упаковок товаров останутся неперерабатываемыми через 10 лет. "Ставим себе целью, например, по упаковке к 2030 году 85% упаковки сделать перерабатываемыми", - отметила вице-премьер.

Абрамченко подчеркнула, что эта цель является амбиционной, но необходимой, поскольку такое количество отходов так или иначе влияет на качество жизни россиян. Соответствующий запрос от граждан есть, отметила вице-премьер.

"Последнее время все больше и больше людей говорят о том, что экология становится трендом. Это действительно так. И меняется сознание общества, меняется отношение бизнеса к вопросам экологии", - сказала она.