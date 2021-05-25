Банк России заявил об отсутствии необходимости следовать рекомендациям МВФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России не обязан следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) и не подвержен влиянию сторонних органов. Об этом заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме отметив, что иногда в фонде предоставляют "сомнительные" рекомендации.

"У Международного валютного фонда есть очень простое правило - если ты заемщик, ЦБ ты или правительство, не имеет значения, то ты должен следовать советам МВФ. И мы находились в такой ситуации в 90-е годы. Благодаря той политике, которую проводил ЦБ, мы погасили свои обязательства перед МВФ. И уже более десяти, а может и двадцати лет, мы никаких денег не должны этой организации. И по правилам самого же МВФ, те рекомендации, которые они дают - даются не только не настойчиво, а вскользь", - сказал он.

Швецов добавил, что иногда регулятору поступают "сомнительные" и не актуальные текущим экономическим условиям рекомендации.

"Мы получили "сомнительную" рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ - это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени. И похоже они анализировали данные за период, предшествующий осени - летний или весенний период. Слава богу мы не обязаны следовать их рекомендациям. Мы улыбнулись и сделали все как надо - повысили ставки в этом году, обеспечивая ценовую стабильность. Поэтому ни МВФ, ни другие органы не имеют возможности на нас влиять", - добавил он.

Об МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) учрежден одновременно с Всемирным банком на конференции экономистов центральных банков и других правительственных чиновников основных торговых держав в Бреттон-Вудсе (США) в июле 1944 года. Правительства 29 стран подписали соглашение об МВФ 27 декабря 1945 года. Свою деятельность фонд начал 1 марта 1947 года. Имеет статус специализированного учреждения ООН.

В настоящее время основные задачи фонда - координация валютно-финансовой политики стран - членов, предоставление им краткосрочных кредитов для урегулирования платежных балансов и поддержания валютных курсов.