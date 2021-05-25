Каждый пятый россиянин потратил большую часть своих сбережений в пандемию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Треть населения России сообщила о снижении доходов в период пандемии коронавируса, причем каждый пятый утверждает, что потратил большую часть своих сбережений за год. Такие результаты опроса, проведенного Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, представил во вторник директор Института Михаил Горшков.

"Наиболее ощутимые социально-экономические последствия за год пандемии оказались связанными с расходами на продукты питания и медикаменты, а также сокращением текущих расходов населения. Причем если на снижение доходов устойчиво указывает треть населения, то доля населения, которая заявляет о росте расходов, возросла к настоящему времени в 1,5 раза. При этом каждый пятый указывает на то, что за последний год пришлось потратить большую часть своих сделанных ранее сбережений", - сказал Горшков во вторник на заседании президиума РАН.

Согласно приведенным академиком данным, о росте расходов на продукты и медикаменты в 2021 году сообщили 55% респондентов, тогда как в 2020-м об этом сообщали 38%. При этом сокращение роста доходов (зарплаты) в 2021 году отмечает 31% респондентов, а годом ранее - 35%. Потратили большую часть сбережений 20% опрошенных (15% в 2020 году).

Институт социологии ФНИСЦ РАН, по словам Горшкова, начал проводить регулярный социологический анализ состояния российского социума в контексте его адаптации к новым социальным условиям в прошлом году. Так, в сентябре 2020 года был проведен первый опрос, в марте 2021 года (спустя год после начала пандемии) второй. Были проведены массовые опросы населения по всероссийской репрезентативной выборке, объем выборки превысил аналогичные показатели ВЦИОМ и ФОМ.

При проведении исследования, как добавил глава института, также учитывались пол респондентов, социально-профессиональный статус, образование и тип населенного пункта.