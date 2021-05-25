ФАС рассмотрит дело "Яндекса" о неисполнении требований по выдаче в поиске 9 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит дело в отношении "Яндекса" за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске 9 июня. Об этом говорится в сообщении службы.

"ФАС назначила дату рассмотрения дела о предоставлении преимущества ООО "Яндекс" своим сервисам в поисковой выдаче на 9 июня. В качестве заявителей выступят участники рынка поиска в интернете, чьи сервисы схожи с сервисами "Яндекса". Поставщики сервисов "Яндекса" также приглашены", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что до 3 июня обе стороны должны предоставить в ФАС всю необходимую информацию для обеспечения объективного, всестороннего и полного рассмотрения обстоятельств дела.

Дело против "Яндекса"

В августе 2020 года онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением. Основная претензия этих компаний заключается в специальных виджетах поисковой системы ("колдунщиках"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска и позволяют пользователям искать билеты, объявления, фильмы и другое без перехода на отдельную страницу.

По мнению компаний, попасть туда могут только сервисы "Яндекса", а такой инструмент не показывает наиболее подходящий результат запроса, привлекая внимание пользователя и уводя его на сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов. В "Яндексе", со своей стороны, заявляли, что виджеты являются международным отраслевым стандартом, они не закреплены по умолчанию на первых позициях и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска.

В конце февраля стало известно, что ФАС России обязала "Яндекс" в месячный срок прекратить предоставлять собственным сервисам (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущества в поисковой системе "Яндекса", занижая тем самым позиции других компаний в выдаче.

Кроме того, ФАС обязала "Яндекс" опубликовать условия доступа сервисов к инструментам продвижения в поиске, а также обеспечить равный доступ к ним для всех игроков рынка. 13 апреля 2021 года ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке. После этого стало известно, что ФАС в рамках рассмотрения дела в отношении ООО "Яндекс" проанализирует все сервисы поиска - как российских, так и иностранных.