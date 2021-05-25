Цифровой проездной IATA Travel Pass может полностью заработать в конце июня

Пока приложение ограничено в использовании и тестируется на нескольких маршрутах, для входа в него пользователь должен получить код от авиакомпании, напомнил он.

"Мы не хотим, чтобы пассажиры пытались использовать это приложение на тех рейсах, где пока еще не проводятся испытания этого приложения, чтобы не было никакой путаницы. Цель заключается в том, что когда испытания приложения будут завершены, то мы этот код отменим - может быть, примерно через месяц", - сказал Ратнэм на конференции Digital Aviation & Travel компании ATO Events.

Он отметил, что в июне появится обновление приложения и не исключил, что в будущем в нем будут доступны функции для внутренних поездок, модули по вакцинации не только от коронавируса, но и других болезней, работа с ваучерами в случае отмены рейса и т.д.

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. При помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.