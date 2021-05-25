Налогоплательщики в России зарегистрировали более 3,6 млн онлайн-касс

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Налогоплательщики в РФ зарегистрировали более 3,6 млн онлайн-касс, что в 2,5 раза больше дореформенного парка. Об этом говорится в презентации к докладу руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова, выступившего на Международном налоговом форуме Финансового университета "Экономика и налоги. От "цифры" к искусственному интеллекту".

Согласно презентации, онлайн-кассы зарегистрировали 1,5 млн налогоплательщиков, по онлайн-кассам проводится 200 млн операций в сутки. Сумма ежедневной выручки по онлайн-кассам составляет около 130 млрд рублей.

Отмечается, что регистрация онлайн-кассы занимает пять минут.