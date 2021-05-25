Титов заявил, что бизнес-омбудсмены должны получить свидетельский иммунитет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Представители института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей должны получить свидетельский иммунитет. Об этом заявил во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Все уполномоченные должны получить свидетельский иммунитет. Мы не говорим о полном иммунитете, как у депутатов, но хотели бы все-таки быть застрахованы от того, что наше участие в процессе по защите прав предпринимателя приведет к тому - а это было уже в практике - что нас будут привлекать в качестве свидетелей по уголовным делам, чтобы давать показания о том, как и что мы делали для защиты прав предпринимателя", - сказал он на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, говоря о необходимости расширении полномочий аппарата.

Кроме того, как отметил Титов, бизнес-омбудсмены "всегда и безусловно должны иметь право защищать бизнес в рамках судебных процессов", а также иметь право посещать предпринимателей, которые находятся под домашним арестом.

"Мы имеем право посещать бизнес в СИЗО, но по закону не можем посещать тех, кто находится под домашним арестом. При этом сегодня все чаще суды в качестве меры пресечения для предпринимателей избирают домашний арест", - указал Титов.

Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей проходит 24-25 мая в Москве в пятнадцатый раз. В ходе нее участники обсуждают новый закон о государственном и муниципальном контроле, затрагивают вопросы таможенного регулирования, обязательной маркировки товаров. В числе тем - обсуждение основных положений предстоящего доклада Титова главе государства Владимиру Путину.