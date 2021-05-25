На субсидирование авиаперелетов по России в 2021 году выделили 18,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Финансирование программ субсидирования региональных авиаперевозок в РФ в 2021 году составит 18,5 млрд рублей против 15,5 млрд рублей в 2020 году, сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Илья Белавинцев, выступая в Госдуме.

Субсидируемыми рейсами планируется перевезти 3 млн пассажиров, что на 200 тыс. человек больше, чем в 2020 году.

"Если в 2020 году общий бюджет по программам было выделено 15,5 млрд. рублей, то в 2021 году, благодаря все решениям принятым правительством, президентом, общий бюджет составил 18,5 млрд рублей, - рассказал Белавинцев. - Это нам позволит обеспечить перевозку в 2021 году порядка 3 млн пассажиров, в 2020 году мы перевезли 2,8 млн пассажиров".

Он напомнил, что субсидирование авиаперелетов осуществляется в основном по двум механизмам: обеспечение доступности авиабилетов для льготных категорий граждан и поддержка региональных и межрегиональных авиаперевозок.

В начале 2021 года из-за исчерпания лимита государственных средств была приостановлена продажа субсидируемых билетов на Дальний Восток. Правительство в рамках исполнения поручения президента РФ увеличило субсидирование авиаперелетов на 5 млрд рублей для жителей Дальнего Востока. "Оперативно был сформирован перечень маршрутов. Изменен механизм распределения и это позволило полностью удовлетворить спрос на самых востребованных маршрутах", - подчеркнул Белавинцев.

Но, по словам Белавинцева, не на все маршруты хватило средств. Минтрансом РФ, совместно с Минвостокразвития и Минфином направлена инициатива в правительство РФ по дополнительному увеличению финансирования. В свою очередь замглавы Минвостокразвития РФ Анатолий Бобраков рассказал, что при распределении субсидий на перелеты из Дальнего Востока такие города, как Чита, Якутск и Певек, не получили средств в связи с их исчерпанием. По его словам, в правительство направлено предложение о выделении еще 2,5 млрд рублей, чтобы обеспечить недискриминационный доступ дальневосточников в указанных регионах.