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"Аэрофлот" будет выполнять рейсы на Мальту с 25 мая

Оперативный штаб ранее принял решение о возобновлении с 25 мая авиасообщения РФ с Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Возобновленные рейсы по маршруту Москва - Валлетта будет выполнять компания "Аэрофлот". Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Мальты Эваристом Бартоло.

"Мы заинтересованы в развитии нашего диалога, в создании условий для контактов между людьми. Весьма символично, что с 25 мая "Аэрофлот" объявил о возобновлении регулярного авиасообщения с Мальтой", - сказал он.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение о возобновлении с 25 мая авиасообщения РФ с Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМальта
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