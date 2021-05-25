Новую систему оплаты труда медработников введут весной 2022 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Установление новой системы оплаты труда медицинских работников произойдет после реализации пилотного проекта в семи регионах России. Проект будет запущен 1 ноября и продлится до конца марта 2022 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Установление новой системы оплаты труда медработников произойдет после пилотного проекта в семи регионах. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минтрудом и Минздравом и представлен на общественное обсуждение <...> Выработка отраслевых критериев будет завершена к 1 октября. С 1 ноября пилотный проект стартует в семи субъектах и продлится пять месяцев", - сообщили в пресс-службе.

В Минтруде напомнили, что в конце прошлого года правительство получило право утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, и соответствующие поправки были внесены в Трудовой кодекс. "Минтрудом собраны данные об оплате труда работников в более чем 150 тыс. бюджетных учреждений, в числе которых организации здравоохранения. На основе этих данных прорабатываются критерии к отраслевым системам, в первую очередь, в сфере здравоохранения", - добавили в министерстве.

Сегодня в большинстве случаев размер зарплаты существенно зависит от решений, принимаемых руководителями учреждений. "Во многих учреждениях оклады устанавливают непосредственные руководители, единый перечень стимулирующих и компенсационных выплат отсутствуют", - пояснили в Минтруде.

Как подчеркнули в пресс-службе, при разработке критериев используются данные, в том числе, за период распространения коронавирусной инфекции, а пандемия оказала существенное влияние и на уровень загруженности медицинских работников, и на структуру работы медицинских учреждений. С учетом этого сначала будет проведено "пилотирование" этих критериев.

"При проведении пилота предусмотрены защитные нормы: заработная плата медработников во время пилота не может быть ниже зарплаты по старой системе оплаты труда. По результатам пилота будут определены требования к отраслевой системе оплаты труда медработников: требования к установлению должностных окладов и единые перечни выплат стимулирующего и компенсационного характера", - заключили в министерстве.