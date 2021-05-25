Банк России считает неразумным тратить средства ФНБ на увеличение зарплат гражданам

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме. Такие меры не являются целесообразными, для улучшения уровня жизни населения важно не тратить накопленные резервы, а увеличивать производительности труда, добавил он.

"Временно - да, мы можем раскупорить "кубышку", можем за три года "проесть" наши резервы, но разве это разумная политика? Мы обеспечиваем долгосрочную финансовую макроэкономическую модель, и как я уже сказал - важнейшим элементом является бюджетное правило и плавающий курс, который нивелирует внешние шоки", - пояснил Швецов.

Он подчеркнул, что без механизма ФНБ Россия будет полностью зависеть от цены на нефть, что является негативным аспектом. "Сегодня экономическая ситуация в России благодаря вот этим инструментам позволяет многим секторам рости, стоить долгосрочные планы и делать долгосрочные инвестиции", - рассказал Швецов.

При этом он подчеркнул, что главный фокус правительства должен быть нацелен даже не на повышение удобств для граждан, а на повышение производительности труда. "Что касается уровня жизни - нет другого рецепта, кроме роста производительности труда. За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором", - отметил Швецов.

Он также напомнил, что распределительный аспект бюджета не относится к компетенции ЦБ.

"Банк России обеспечивает нормальное функционирование рубля как национальной платежной единицы со всеми его функциями, обеспечивает работоспособность финансового сектора по финансированию национальной экономики. Инвестиционный климат и другие факторы, которые являются необходимым условием совокупности для роста экономики косвенно находятся в нашей компетенции. Мы, безусловно, общаемся с правительством, у нас очень много совместных рабочих групп и планов, но требуется время для того, чтобы выйти на устойчивый экономический рост", - заключил Швецов.