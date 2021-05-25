Мишустин поручил подумать над увеличением субсидируемой скидки станкостроителей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти проработают вопрос увеличения субсидирования скидок, которые производители станков и инструментальной продукции предоставляют своим клиентам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это очень важно, субсидирование сделали, и действительно это стимулирует, помогает как снизить цены, так и расширить рынок. Но сейчас 25% (размер субсидируемой скидки) всего. Давайте мы дадим поручение тогда коллегам из Минпромторга, посмотрим, подумаем", - сказал Мишустин в ходе осмотра международной специализированной выставки оборудования для металлообрабатывающей промышленности "Металлообработка-2021".

Таким образом глава кабмина отреагировал на просьбу гендиректора станкостроительного завода "Саста" Константина Харитонова, который попросил об увеличении размера субсидируемой скидки до 50%.

В середине августа 2020 года Мишустин подписал постановление, согласно которому производители станков и инструментальной продукции, предоставляющие скидки своим клиентам, претендуют на субсидию от государства. Рассчитывать на такие субсидии могут российские организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или банкротства. Для производителей оборудования в настоящий момент размер субсидируемой скидки составляет до 25%, а для производителей комплектующих изделий и управляющего программно-аппаратного комплекса - до 33%. В 2020 году на реализацию механизма предполагалось направить 200 млн рублей, в последующие четыре года - еще по 2 млрд рублей.