КС разрешил не доказывать бездействие руководства закрытого юрлица при возврате долгов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что суды при разрешении споров по возврату долгов гражданам от закрытых юрлиц обязаны считать по умолчанию, что причиной того стало бездействие руководства компании, и привлекать бизнесменов к субсидиарной ответственности, если они не докажут обратное. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать пункт 3.1 статьи 3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не противоречащим Конституции РФ, <…> содержащиеся в нем положения предполагают при привлечении лиц, контролировавших общество, исключенное из единого государственного реестра юридических лиц <…> к субсидиарной ответственности по его долгам кредитору - физическому лицу, <…>, его применение судами исходя из предположения о том, что именно бездействие этих лиц привело к невозможности исполнения обязательств перед истцом - кредитором общества, пока на основе фактических обстоятельств дела не доказано иное", - говорится в документе.

Постановление вынесено в ответ на жалобу жительницы Челябинской области Галины Карпук, которая заказала установку межкомнатных дверей в местной фирме "Установка+" и заплатила аванс в 61 тыс. рублей. Фирма привезла ей не те двери, после чего Карпук подала в суд и взыскала с компании 172 тыс. рублей, Однако эти деньги женщине получить не удалось, так как компания была ликвидирована и исключена из реестра юридических лиц.

Карпук подала в суд на руководителей компании с требованием привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам, однако получила отказ, так как суд посчитал, что руководство компании действовало добросовестно. После этого Карпук пожаловалась в КС, указав, что закон позволяет собственником фирм просто ликвидировать компанию и не отвечать по долгам, а граждане вынуждены доказывать их вину, чтобы взыскать деньги.

КС встал на сторону заявительницы, решив, что доказывание вины руководителей такой компании затруднено для потребителей и создает неравные условия в судах для участников процесса, так как, например, для этого гражданину необходимо знать о корпоративных отношениях, в которые он не может быть посвящен. Конституционный суд постановил, что указанную норму закона суды должны трактовать в соответствии с данным постановлением. Решение суда в Челябинске по делу Карпук КС предписал пересмотреть.