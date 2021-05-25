В Думу внесли законопроект о замене аттестации по транспортной безопасности инструктажем

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о замене аттестации экипажей отдельных видов транспорта инструктажами, чтобы сократить финансовые затраты перевозчиков. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"В целях снижения указанной финансовой нагрузки, с учетом международных обязательств РФ в сфере защиты от актов незаконного вмешательства... для членов экипажей определенных транспортных средств различных видов транспорта... предлагается заменить подготовку и аттестацию в области транспортной безопасности на проведение инструктажей и проверку знаний, умений", - говорится в пояснительной записке.

В кабмине отмечают, что персонал автомобильного и городского наземного электрического транспорта обычно состоит из одного водителя, а локомотивная бригада электрички - из машиниста и его помощника. Не более трех человек составляет экипаж транспортных средств внутреннего водного и морского транспорта, а также мелких рыболовных судов. Проведение для них полной аттестации представляется избыточной.

Предлагается, чтобы инструктаж и проверку знаний для них проводило лицо, "ответственное за обеспечение транспортной безопасности в соответствующем субъекте транспортной инфраструктуры, или лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности соответствующего транспортного средства". В случае с водным транспортом это сотрудник из командного состава судна.

Также законопроектом предлагается установить, что "защита от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих охране подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, включает в себя их защиту от противоправных посягательств и осуществляется указанными подразделениями, являющимися подразделениями транспортной безопасности". По словам разработчиков, это сэкономит средства и позволит исключить необходимость одновременной защиты от актов незаконного вмешательства и охраны отдельных объектов транспортной инфраструктуры.