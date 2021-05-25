"Норникель" планирует открыть семь медицинских центров в городах присутствия

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" планирует открыть семь медицинских центров в городах своего присутствия. Об этом сообщила старший вице-президент компании Лариса Зелькова на форуме лидеров, CEO, HR-директоров.

"Частные медицинские учреждения у нас не очень развиты [в городах присутствия компании - прим. ТАСС], мы устали ждать профильных инвесторов в эту сферу, и приняли решение о формировании своих медицинских центров в наших городах. Летом этого года в Норильске открывается первый центр, всего их будет семь", - сказала Зелькова.

Также, по ее словам, планируется модернизация системы здравпунктов, оставшихся еще со времен СССР.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.