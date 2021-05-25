Мишустин поручит упростить получение субсидий для пилотной станкостроительной продукции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать возможность снижения требований по выручке для получения субсидий на реализацию пилотных партий станкостроительной продукции. Такое поручение он дал в ходе осмотра 21-й международной специализированной выставки "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности "Металлообработка-2021".

Генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов рассказал главе кабмина, что, согласно постановлению правительства, можно получить субсидию на часть затрат на реализацию пилотной партии продукции, что помогает закрепляться на рынке. Однако сейчас для получения этой льготы надо продать в 10 раз больше той же самой продукции, чем размер субсидии, на которую претендует компания. "Есть постановление №634, в рамках которого мы можем получить субсидию на такие пилотные партии. И сейчас есть некое ограничение, что мы должны показать выручку в 10 раз превышающую объем субсидий, а рынок станкостроения такой узкий", - посетовал он.

Глава правительства пообещал дать указание Минпромторгу проработать этот вопрос. "Мы поговорим с Минпромторгом, поручение такое дадим", - сказал он. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо внимательно анализировать, что делает компания и выручку за реализацию какой именно продукции указывает. Он добавил, что не возражает против снижения требований в несколько раз, если речь будет идти именно о новых видах станкостроительной продукции.

Объясняя необходимость снизить планку выручки, Тарасов привел пример. По его словам, если запросить субсидию в размере 100 млн, то необходимо обеспечить выручку в размере 1 млрд рублей. "А там рынок 500-700 млн всего", - сказал гендиректор концерна "Калашников". "Это вы хороший пример привели. Договорились, рассмотрим", - поддержал Мишустин.

Технологии концерна "Калашников"

Тарасов показал Мишустину основные новинки, которые концерн представляет на выставке "Металлообработка". В частности, он отметил, что "Калашников" идет по пути цифровизации производства. Последняя разработка группы - система мониторинга параметров работы технологического оборудования и станков "OWL SCADA", которая позволяет управлять различными типами оборудования, учитывать количество выпускаемой продукции и энергоресурсы. Ее использование снижает возможные простои оборудования на 50-80%, а количество брака - на 30-50%. По словам Тарасова, ключевое отличие SCADA от других российских систем мониторинга оборудования заключается в том, что она разработана производственниками для производственников. Представитель концерна также рассказал о планах локализации производства шарико-винтовых пар.

Гендиректор "Калашникова" также представил премьеру гибридный обрабатывающий центр. По его словам, эта технология не имеет аналогов в России и мало представлена в мире. С помощью нее можно изготавливать детали сложной геометрической формы массой до 300 кг. Если ранее для изготовления подобных элементов требовалось дополнительное производство большого количества оснастки и достаточно много времени, то теперь гибридный центр позволил сократить этот цикл в три раза. Для всего цикла разработки, проектирования и производства деталей он использует универсальный пакет программного обеспечения.

Мишустин высоко оценил работу концерна по диверсификации производства. "Очень хорошо, что концерн "Калашников" занимается реальной диверсификацией. Вы не чайники делаете, а серьезные вещи, - сказал он. - Вот такой станок, такой гибридный обрабатывающий центр, который вмещает в себя функции, технологии лазерной наплавки и осевую фрезерную обработку - это просто здорово". По мнению премьера, наличие таких разработок вселяет уверенность, что российская промышленность идет правильным путем. Он также пообещал, что правительство продумает дополнительные меры, которые можно предпринять для поддержки промышленников.