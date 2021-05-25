Госдума одобрила ответственность за нарушения при расчете оплаты услуг ЖКХ в частных домах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о введении ответственности за нарушение порядка расчета оплаты коммунальных услуг в жилых домах, а также о требованиях к оператору государственной операционной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Действующей редакцией Жилищного кодекса предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы за такую услугу перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Данное лицо обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма или штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить.

Между тем ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома законодательством не урегулирована.

В связи с этим законопроектом предлагается установить ответственность лица, предоставляющего коммунальные услуги, за нарушение порядка расчета платы, повлекшее ее необоснованное увеличение.

Ко второму чтению законопроект был доработан, в него были включены поправки об обязанностях оператора ГИС ЖКХ, которым сейчас выступает "Почта России". Согласно тексту, оператор "обязан обеспечивать соответствие системы требованиям законодательства Российской Федерации, бесперебойное функционирование системы, возможность интеграции и взаимодействия иных информационных систем с системой". Законопроект также обязывает Минстрой подписать соглашение с оператором системы в целях определения порядка ее эксплуатации и модернизации, а также установления взаимных обязательств по выполнению установленных законодательством требований.

"Информация, содержащаяся в системе, является официальной и составляет государственный информационный ресурс в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в редакции второго чтения. Правообладателем информации выступает РФ, от имени которой действует Минстрой.