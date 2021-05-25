Finnair на время приостановит выполнение совместных ресов с "Белавиа"

ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair на время прекращает выполнение совместных рейсов с белорусским перевозчиком "Белавиа" из-за полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом финский перевозчик сообщил во вторник ТАСС.

"Finnair временно не будет предлагать рейсы между Хельсинки и Минском по код-шерингу с "Белавиа". Причиной этого изменения стало то, что "Белавиа" использует воздушное пространство Белоруссии, которое в настоящее время не используется Finnair", - отметили там.

В пресс-службе не смогли прокомментировать планы по дальнейшим полетам "Белавиа" по маршруту Хельсинки - Минск.

Ранее Finnair временно приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии, что скажется, в частности, на рейсах в один из городов Турции. Перевозчик указал, что время в пути может несколько увеличиться.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.