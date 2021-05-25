МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия предлагает Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики в третьих странах, в том числе при проектировании атомных электростанций (АЭС) с реакторами малой мощности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.

"Другое перспективное направление - это сотрудничество в области реакторов малой мощности. Это новое направление, мы здесь предлагаем совместную работу формирования российско-саудовского партнерства для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран", - сказал Новак.

По словам Новака, Россия и Саудовская Аравия нацелены на увеличение товарооборота до $5 млрд к 2024 году за счет либерализации взаимной торговли и преференций.

"Главным ориентиром для нас является цель довести объем товарооборота между нашими странам к 2024 году до $5 млрд, - сказал он. - Важным шагом для этого может стать либерализация двусторонней торговли, а также создание преференциального режима в торговле между нашими странами".

Новак также отметил, что реализация задач комплексного увеличения и диверсификации экономического сотрудничества между двумя странами призвана способствовать принятая программа российского-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня. "И на сегодня согласована дорожная карта по реализации этой программы. Мы ее сегодня утвердим итоговым протоколом", - добавил вице-премьер.

Россия предложила Саудовской Аравии начать сотрудничество в области производства водорода, заявил вице-премьер Александр Новак.

Россия и Саудовская Аравия имеют перспективы сотрудничества в фармацевтике, медицинском оборудовании, строительстве инфраструктуры, сказал вице-премьер.

Поставки "Спутника V"

Новак сообщил, что Россия ждет регистрации вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии и готова начать поставки сразу после прохождения этой процедуры.

"Вакцина хорошо себя зарекомендовала в борьбе с COVID-19, она зарегистрирована в 66 странах мира. В этой связи ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и при определении необходимых для королевства объемах поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, которые могли бы вступить в силу сразу после процедуры регистрации", - сказал он, обращаясь к сопредседателю комиссии министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдель Азизу бен Сальману Аль Сауду.