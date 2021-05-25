Мишустин считает необходимым определить потребности отраслей в микроэлектроники

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо выяснить конкретные потребности разных отраслей российской промышленности в продукции микроэлектроники, министерство цифрового развития должно свести соответствующие отраслевые требования.

Премьер во вторник посетил 21-й международную специализированную выставку "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности "Металлообработка-2021", где ознакомился с продукцией российских станкостроительных предприятий. На одном из стендов ему продемонстрировали ультраточный электроэрозионный станок серийного производства от группы АРТА (НПК "Дельта-Тест"). Он используется для изготовления элементов радиоэлектронной продукции, а также ракетных и спутниковых форсунок двигателей.

"Мы сегодня - Российская Федерация - серьезно инвестируем в производство продукции микроэлектроники... Нужно формировать соответствующие требования отраслей, этим занимается в том числе Минцифры, чтобы потом вы уже понимали, что вы будете потреблять", - сказал Мишустин, обращаясь к гендиректору компании Василию Кузнецову. Он отметил, что попросит Минпромторг послушать представителей предприятия, чтобы понять, что именно им нужно из продукции микроэлектроники.

"Мы бы могли сделать соответствующие скидки и возможности, чтобы на пером этапе продукция была подешевле или, как минимум, сравнима с импортными аналогами и, соответственно, загрузить в производственную цепочку продукцию микроэлектроники то, что будет потреблять наша промышленность", - пояснил глава кабмина. Он уточнил, что есть стратегия государства по производству соответствующих элементов микроэлектроники, этим занимается Минпромторг.

"И есть отрасли разные. Минцифры сводит сейчас отраслевые требования. Это могут быть совершенно различные вещи - от маленьких симок, карточек для оплаты чего-то, датчиков соответствующих для энергоэффективности, это могут быть датчики для элементов умного дома, до контроллеров, до станков с числовым программным управлением. Наборы соответствующих элементов, которые надо производить, на сегодня надо сформировать", - пояснил Мишустин. Он заверил, что власти будут работать над тем, чтобы производить собственные элементы.

Системы управления в станках

Мишустин считает, что системы управления в российских станках должны быть преимущественно отечественными. При этом глава кабмина призвал производителей активнее пользоваться существующими льготами.

"Вы нам нужны, системы управления должны быть российскими", - сказал глава правительства, обращаясь к представителю компании "Мехатроника" Юрию Тарарыкину.

В ходе разговора с сотрудниками компании, производящей системы числового программного управления (ЧПУ), Мишустин обратил внимание, что, фактически являясь дизайн-центром, такие компании по какой-то причине не используют все льготы, которые предоставляются правительством. Он подчеркнул, что для тех, кто создает соответствующие технологии, есть возможность платить налог на прибыль в размере 3%. Премьер поручил представителям Минпромторга и Минцифры провести встречу с производителями микроэлектроники и разъяснить, как пользоваться всеми льготами для компаний-разработчиков.

"Если 90% продукции, которую вы производите, - программное обеспечение, и она вся подпадает под соответствующие требования, которые установлены Минцифры, то вы пользуетесь этой льготой. 3% налога на прибыль даст вам возможность совершенно по-другому вырасти, а соответствующие инструменты поддержки, которые есть у Минпромторга, дадут возможность расти", - подчеркнул Мишустин.

При этом премьер заметил, что нужно быть очень аккуратными, когда речь идет о запрете использования импортной электроники в российских станках, потому что заказчики могут устанавливать определенные требования и имеют на это право. "Точно абсолютно мы должны сделать все, чтобы конкурентоспособные продукты и системы управления, числовое программное управление, технологии, которыми вы занимаетесь, промышленные, были в приоритете", - заключил глава правительства.