Чувашия получит почти 62 млн рублей на развитие промышленности из федерального бюджета

ЧЕБОКСАРЫ, 25 мая. /ТАСС/. Почти 62 млн рублей субсидий получит Чувашия на развитие промышленности от Минпромторга Росиии. Из бюджета республики на развитие отрасли местные власти дополнительно выделят 24,5 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.

"Конкурсный отбор Минпромторга прошел в конце 2020 года. По его итогам заявка Чувашии заняла третье место с предоставлением субсидии из федерального бюджета 61,8 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

В рамках программы с общим финансированием 86,3 млн рублей средства распределят на лизинг оборудования и докапитализацию регионального Фонда развития промышленности.

"Работа Фонда развития промышленности была переориентирована на максимальную поддержку производителей промышленной продукции. Планируется, что благодаря выделенным средствам предприятия нарастят объемы, необходимые для запуска производства уникальных отечественных продуктов", - цитирует пресс-служба министра промышленности и энергетики Чувашии Евгения Герасимова.