Лавров: Россия приветствует ответные шаги Мальты по избежанию двойного налогообложения

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Оперативная ратификация Мальтой двусторонней конвенции об избежании двойного налогообложения будет способствовать правовому регулированию отношений с Россией в данной сфере. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с мальтийским коллегой Эваристом Бартоло.

"Мы отметили усилия Мальты по адаптации национального законодательства, в частности в налоговой сфере, требованиям международных финансовых регуляторов, - сказал он. - Мы признательны нашим партнерам за оперативную ратификацию протокола двусторонней конвенции об избежании двойного налогообложения. Это, конечно же, пойдет на пользу правовому регулированию отношений между нашими странами в этой сфере".

Глава МИД РФ сообщил, что в ходе переговоров стороны рассмотрели также "возможности сопряжения взаимных усилий в деле борьбы с пандемией коронавируса и высказались в пользу постепенного восстановления туристических обменов, в том числе с учетом того, что сегодня возобновляются регулярные прямые рейсы "Аэрофлота" на Мальту".

Российский министр выразил удовлетворение итогами переговоров, которые, по его словам, подтвердили заинтересованность обеих стран развивать отношения в самых разных областях, несмотря на непростую ситуацию в международных делах и сохраняющиеся эпидемические ограничения.

"Мы приветствовали активную совместную работу по укреплению двусторонней договорно-правовой базы, - подчеркнул Лавров. - У нас готов к подписанию целый ряд межведомственных меморандумов, в том числе в сферах культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения, и мы условились содействовать реализации планов в отношении межпарламентских контактов. Будем, конечно же, способствовать и расширению торгово-экономических связей, в том числе и через интенсификацию работы по линии профильных ведомств, экономических операторов, по линии российских регионов: Краснодарский край, Кемерово, Калужская область проявляют интерес к тому, чтобы установить партнерские отношения, в том числе в хозяйственной области".