Овощеводы Ставрополья получили почти 118 млн рублей субсидий с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Овощеводы Ставропольского края получили 117,9 млн рублей в качестве субсидий с начала 2021 года. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"В рамках госпрограммы Ставропольского края "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году ставропольские овощеводы получили 117,9 млн рублей в рамках субсидии. Благодаря этим мерам поддержки удалось компенсировать до 54% затрат аграриев. Для сравнения, в прошлом году доля возмещения затрат составляла 40%, а в 2019 году - 22%", - цитирует управление слова первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Измалкова.

Господдержка позволяет фермерам расширять свои проекты, модернизировать технику. В 2020 году в крае удалось собрать более 147 тыс. тонн овощей открытого грунта с площади более 10,6 тыс. га, что на 3% выше уровня 2019 года. По словам Измалкова, в этом году на территории Ставропольского края планируют посеять свыше 11 тыс. га овощных культур. На сегодняшний день план выполнен на 57% (5,3 тыс. га). Наибольшие площади отведены под картофель, лук, томаты и капусту.