Крупнейшие производители молочной продукции готовы к обязательной маркировке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Крупнейшие производители молочной продукции в России полностью готовы к обязательной маркировке сыра и мороженого, которая начнется для этих категорий в России с 1 июня 2021 года. На предприятиях были проведены пусконаладочные работы, тестовые партии промаркированной продукции прошли все этапы товаропроизводящей цепочки и были реализованы в торговых точках, сообщает во вторник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"С 1 июня начинается первый этап обязательной маркировки молочной продукции. В качестве "первопроходцев" выступят сыр и мороженое. Для участников рынка такой формат работы не стал неожиданностью: возможность подготовиться к нему и начать тестирование механизмов маркировки появилась почти два года назад, и сегодня большинство ведущих производителей заявили о готовности к работе в новых условиях", - пояснили в ЦРПТ.

Как рассказали в пресс-службе Valio - одного из крупнейших производителей сыров, их завод в Москве уже провел монтаж оборудования, необходимого для нанесения маркировки на готовую продукцию, и сумел его протестировать. "В тестовом режиме двумерный матричный код системы "Честный знак" наносится на ряд продукции, производимой на заводе, с начала этого года. Данные кода носят информационный характер, в общей сложности прошедшие пять месяцев в сети было поставлено более 6 млн единиц продукции, содержащей тестовую маркировку. В полной мере готовы к выполнению требований законодательства, вступающего в силу с 1 июня", - цитирует пресс-служба заявление Valio.

О готовности к введению обязательной маркировки также сообщили и на заводе плавленых сыров "Карат", который уже поставил часть промаркированной в тестовом режиме продукции на полки торговых сетей. "Мы находимся в очень тесном контакте с ЦРПТ, поддерживаем максимально открытый диалог с оператором. В целом можно сказать, что мы готовы, идем по плану", - цитирует пресс-служба ИТ-директора "Карата" Александра Попушоя.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

"Введение маркировки не приведет к росту цен, потому что доля нелегального оборота будет замещена долей добросовестных производителей. Вклад предприятий на единицу товара составляет порядка 10 копеек за нанесение кода маркировки, в ряде случаев это еще дешевле, поэтому маркировка не скажется на конечной стоимости продукции", - пояснила руководитель проекта товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина, добавив, что товары, которые были произведены до 1 июня или были ввезены в Россию до этой даты, не подлежат маркировке.