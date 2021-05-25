Хабаровский край увеличит экспорт угля в 1,4 раза в 2021 году

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Угольная компания АО "Ургалуголь" в Хабаровском крае в 2021 году увеличит экспортные поставки угля в 1,4 раза - до 5 млн тонн, сообщил ТАСС генеральный директор компании Евгений Романов.

"Ургалуголь" (структурное подразделение АО "Сибирская угольная энергетическая компания", "СУЭК") - единственное предприятие, которое осуществляет добычу угля на территории Хабаровского края. Разработку компания ведет на Ургальском каменноугольном месторождении в Верхнебуреинском районе, а также на Мареканском буроугольном месторождении в Охотском районе на севере края, где добывается всего около 30 тыс. тонн в год угля, который идет на нужды местных котельных.

"Отгрузка угля на экспорт составит 5002 тыс. тонн в 2021 году", - сказал Романов.

В прошлом году за рубеж поставили примерно в 1,4 раз меньше угля от планируемого объема - порядка 3,6 млн тонн. Это произошло в том числе из-за пандемии, когда крупные промышленные предприятия в странах АТР не работали или работали не в полную силу. В 2019 году на экспорт ушло более 3,2 млн тонн угля, уточнил Романов. Уголь поставляется через морские порты в основном в Китай, а также в Корею, Японию, Индию, Малайзию.

Ранее руководитель компании сообщал агентству, что "Ургалуголь" в 2021 году планирует увеличить объем добычи угля в Хабаровском крае более чем на 40% - до 10,2 млн тонн. В прошлом году было добыто 7,3 млн тонн, в 2019 году - около 6,2 млн тонн.

Основные производственные площадки компании расположены в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района края. Открытым способом уголь добывают на разрезах "Правобережный" и "Буреинский", подземным - на шахте "Северная". Уголь поставляют также для нужд энергетики Хабаровского и Приморского краев.