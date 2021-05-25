В Волгоградской области объем субсидий на развитие сельхозкооперативов увеличили вдвое

ВОЛГОГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Объем финансов на поддержку сельскохозяйственных кооперативов в Волгоградской области в 2021 году увеличили в два раза, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"В этом году объем субсидий на развитие сельхозкооперативов в регионе увеличили вдвое - до 15 млн рублей. Первые транши общей суммой порядка 3 млн рублей уже получили животноводы области. Кроме того, в течение года для развития кооперационного движения в регион поступят и федеральные субсидии", - говорится в сообщении.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, субсидии на возмещение части затрат на закупку молока уже получили шесть сельхозкооперативов региона. Господдержка позволит им увеличить объемы закупки молока у членов кооператива, что, в свою очередь, поспособствует укреплению личных подсобных хозяйств, развитию переработки. Кроме "доплаты" к ставке за молоко кооперативы смогут направить субсидию на возмещение части затрат на приобретение имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов, уточнили в пресс-службе.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выделяет поддержку малых форм хозяйствования в АПК как одну из ключевых задач развития отрасли. Так, по итогам 2020 года субсидии и гранты получили девять сельхозкооперативов региона, а всего за последние шесть лет государство оказало помощь в становлении 37 подобным объединениям", - пояснили в пресс-службе.

При этом объем поддержки малых форм хозяйствования в регионе значительно вырос - с 57,5 млн рублей в 2014 году до 446,3 млн в 2020 году. С 2014 года выдано уже 636 грантов, а доля сектора малого агробизнеса в общем валовом продукте АПК региона увеличена с 13 до 22%, добавили в областной администрации.