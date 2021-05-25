В Москве 40% городских систем и сервисов используют алгоритмы искусственного интеллекта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Цифровая экосистема охватывает все отрасли городского хозяйства Москвы, при этом 40% городских систем и сервисов используют алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил во вторник на форуме Smart Cities Moscow мэр столицы Сергей Собянин.

"Цифровая экосистема охватывает все отрасли городского хозяйства Москвы: городские услуги, цифровое управление, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, Wi-Fi, транспорт, безопасность. 40% городских систем и сервисов используют алгоритмы искусственного интеллекта", - значится в презентации к выступлению мэра.

По словам Собянина, задача властей Москвы при цифровизации была не в создании нишевых и эксклюзивных продуктов, а в массовых, которые охватывают все сферы городской жизни, ориентируясь на человека. "Цифровизация в первую очередь была направлена на коммуникацию с человеком, оказание помощи человеку и эффективное использование тех ресурсов, которые есть в руках правительства города", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что сейчас цифровые сервисы не могут развиваться без новейших технологий в этой области, без искусственного интеллекта. Как сообщается в его презентации, правительство Москвы реализует 56 проектов с применением технологий ИИ: 15 из них в сфере цифровых технологий и инноваций, восемь - в здравоохранении и образовании, 12 - в жилищно-коммунальном хозяйстве, четыре - в транспортной сфере, три - в экономике, по семь в сферах безопасности и строительства.

"Вместо сотен различных платформ и сервисов в Москве по примеру других мировых городов мы создали единую городскую платформу mos.ru", - добавил Собянин. По его данным, на портале сосредоточено 380 электронных услуг и сервисов, в том числе 200 исключительно в электронном виде. При этом количество пользователей mos.ru составляет 13,9 млн, а в год оказывают 400 млн услуг.