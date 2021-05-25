В Ингушетии планируют увеличить производство форели до 2,5 тыс. тонн в год

МАГАС, 25 мая. /ТАСС/. Производство радужной форели намерены увеличить в Ингушетии до 2,5 тыс. тонн в год, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства по итогам встречи руководителя ведомства Магомеда Джафарова с премьером Ингушетии Владимиром Сластениным.

"В регионе с 2013 года на базе ООО "Обанхи" уже функционирует цех по инкубации и подращиванию малька радужной форели. По словам руководителя предприятия Руслана Цицкиева, объемы производства можно увеличить в разы и довести до 2,5 тыс. тонн в год по радужной форели и 200 тонн по осетровым, таким как осетр и стерлядь", - говорится в сообщении.

Как сообщается, для дальнейшего содержания и подращивания рыбы требуются просторные акватории, которые необходимо создавать.

"Реализация проекта позволит создать порядка 75 рабочих мест, способствует развитию малого и среднего предпринимательства региона. Стороны отметили перспективность проекта и наметили план его реализации", - добавили в пресс-службе.

Цех по инкубации и подращиванию малька радужной форели функционирует на базе предприятия по производству минеральных вод "Обанхи" в высокогорном селении Армхи с 2013 года.