Ehrmann станет владельцем дочерней компании FrieslandCampina в России

ГААГА, 25 мая. /ТАСС/. Германский производитель молочной продукции Ehrmann заключил соглашение с нидерландской компанией FrieslandCampina о приобретении Ehrmann российской дочерней фирмы FrieslandCampina Campina LLC. Об этом говорится в заявлении нидерландской компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

По его информации, в настоящее время обе фирмы занимают прочные позиции в разных сегментах рынка молочной продукции в России. "Эта стратегическая сделка укрепляет позиции Ehrmann в России и позволяет FrieslandCampina сосредоточиться на потребительских рынках других стран", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что после завершения сделки Ehrmann станет полноправным владельцем компании Campina LLC с ее 650 сотрудниками, включая все активы и договорные обязательства.

Ehrmann будет управлять молочным производством в Ступино (Московская область) и развивать известные бренды молочных продуктов Fruttis и Nezhny.

"Данная сделка отражает стратегию Ehrmann по увеличению своей доли рынка в России за счет популярных брендов местного производства", - подчеркнул генеральный директор германского производителя Кристиан Эрманн. В свою очередь руководитель направления продуктов питания и напитков FrieslandCampina Рул ван Неербос заметил, что "под эгидой Ehrmann российский молочный бизнес компании сможет развиваться и в полной мере реализовать свой потенциал роста".

Данное соглашение, как уточняется в заявлении, подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации, а также властями Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Закрытие сделки ожидается в конце июня 2021 года.