Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей. Также компания признана виновной в совершении еще одного административного правонарушения по такой же статье, за что ей назначен еще один штраф в размере 2 млн рублей", - сказали в суде.

Как ожидается, во вторник в отношении Google будет рассмотрен еще один административный протокол.