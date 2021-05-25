Число признанных банкротами предприятий ЕС в I квартале выросло на 5,8%

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Количество объявленных банкротами предприятий в странах ЕС за I квартал 2021 года выросло на 5,8% по сравнению с IV кварталом 2020 года. Об этом во вторник сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Наибольшее увеличение числа банкротств зафиксировано за I квартал 2021 года в Румынии (72,1%), в Польше (16,6%) и в Испании (16,2%). Максимальное снижение количества заявлений о банкротстве в этом году наблюдалось в Латвии (42,2%), в Эстонии (23,7%) и в Нидерландах (20,1%).

По данным исследователей, в это же время увеличилось число регистраций новых предприятий в Евросоюзе за I квартал 2021 года на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольший рост количества регистраций новых компаний наблюдался в Литве (16,2%), в Болгарии (12%) и в Италии (6%). Наибольшее снижение числа регистраций зафиксировано в Словакии (24,2%), в Португалии (14,9%) и в Латвии (7,9%).

В I квартале 2021 года количество деклараций о банкротстве увеличилось в подавляющем большинстве секторов экономики ЕС. Наиболее значительный рост был отмечен в транспортном секторе, в сфере услуг гостиничного бизнеса и питания, а также в сфере образования и социальных и культурных мероприятий. Умеренно выросло количество заявлений о банкротстве в промышленности и строительстве. Единственным исключением была сфера информации и связи, где было небольшое снижение.

Исследователи также отмечают, что число регистраций новых предприятий в ЕС значительно увеличилось в секторе транспорта и в сфере информации и связи. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в сфере гостиничного бизнеса, питания, образования, здравоохранения, социальных и культурных мероприятий, а также в торговом секторе.