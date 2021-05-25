Московская область в апреле стала самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московская область, Краснодарский край и Нижегородская область чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в апреле 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Московская область, которая по итогам марта была второй в рейтинге, стала в апреле первой с результатом в 8,466 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали: установка камер видеонаблюдения для оперативного реагирования на скопление отходов на контейнерных площадках в Московской области, итоги оценки качества городской среды в 2020 году, а также отбор объектов в Московской области для всероссийского онлайн-голосования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Вторым по числу упоминаний в марте 2021 года стал Краснодарский край, потерявший за месяц первое место в рейтинге (8,102 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о том, сколько специалистов края обучили бережливым технологиям, о запуске голосования по выбору зеленых зон для благоустройства, а также о том, что Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда.

Тройку лидеров, как и месяцем ранее, замкнула Нижегородская область, о которой было опубликовано 7,611 тыс. сообщений. Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали голосование по выбору общественных пространств, оценка объема мер стимулирования экономики области, а также сообщение о возобновлении работы мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья".