Объем экспорта Кировской области в Узбекистан в 2020 году вырос на 32,9%

ТАСС, 25 мая. Кировская область увеличила объем экспорта в Узбекистан в 2020 году на 32,9% по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщила ТАСС замминистра промышленности, предпринимательства и торговли области Лариса Агалакова.

Во вторник в регионе началась бизнес-миссия Made in Uzbekistan, участниками которой стали представители ассоциации "Узчармсаноат" кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Республики Узбекистан.

"За 2020 год, несмотря на то, что он был пандемийным, внешнеторговый оборот области с Узбекистаном составил $17,15 млн. Объем экспорта в Узбекистан в 2020 году составил $12,5 млн, прирост к уровню 2019 года - 32,87%", - сказала ТАСС Агалакова.

По ее словам, Узбекистан входит в число крупнейших торговых партнеров области. На экспорт из региона поставляются древесина, химические удобрения, каучук, картон, бумага. Из Узбекистана область импортирует ткани, текстильные изделия, предметы одежды, хлопок, фрукты, орехи. Предприятие "АВВА-РУС" поставляет в Узбекистан лекарственные препараты, "Литон" - полиэтиленовую пленку, "Весна" - игрушки и развивающие игры, электромашиностроительный завод "Лепсе" - комплектующие для машинных изделий.

При этом "Центр поддержки экспорта" региона помогает бизнесу принимать участие в выставках. Так, в феврале 2020 года для предпринимателей области был организован коллективный стенд на Международной выставке "Строительство UzBuild 2020" в Ташкенте, по итогам которой два предприятия заключили экспортные контракты. На 2021 год запланировано участие предпринимателей в двух международных выставках в Ташкенте в сфере строительства, индустрии красоты.

Развивается гуманитарное сотрудничество: вузы региона заключили пять соглашений с университетами Узбекистана, проводят совместные образовательные программы, стажировки преподавателей и учащихся, совместные исследования и научно-практические конференции. Также сейчас ведется работа по подготовке к заключению соглашения между правительством Кировской области и хокимиятом (администрацией) города Ташкента о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.