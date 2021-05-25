Проект по внедрению связи 5G реализуют в московском метро

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Крупный проект по внедрению технологии связи 5G реализуют в Московском метрополитене. Всего в столице восемь полигонов для тестирования сетей пятого поколения связи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на форуме Smart Cities Moscow во вторник.

"Сегодня восемь полигонов в Москве, где апробируется 5G. Ну и мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект", - сказал Собянин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе оператора "Билайн", компания не так давно завершила модернизацию мобильной сети в Москве, подготовив ее к запуску 5G. "А через несколько дней мы объявим о завершении проекта масштабного строительства сети 5G-Ready на всех станциях, переходах и тоннелях московского метрополитена. Мы готовы поддержать инициативу мэра Москвы и запустить 5G в метро в кратчайшие сроки, как только это станет возможным", - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что внедрение решений для цифровизации деятельности метрополитена на базе сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. "Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, а также технологию интернета вещей NB-IoT, и на базе построенной сети связи оказываются услуги как пассажирам, так и самому метрополитену", - рассказали в пресс-службе.