РЖД обсуждают увеличение вдвое составности "Ласточек" Москва - Минск

ТВЕРЬ, 25 мая. /ТАСС/. РЖД ведут переговоры об увеличении составности поездов "Ласточка" Москва - Минск до 10 вагонов, сообщил журналистам замглавы холдинга Дмитрий Пегов.

"Что касается "Ласточек" [в Минск], которые мы запустили перед майскими праздниками, - они ходят полными абсолютно. Мы сейчас уже ведем переговоры, чтобы увеличить составность до 10 вагонов", - сказал он.

Пегов уточнил, что поезда курсируют по удобному для пассажиров графику, поэтому обсуждается именно увеличение количества вагонов, а не поездов. Две пары пятивагонных "Ласточек" в премиальной комплектации с 30 апреля начали курсировать между Москвой и Минском.

"Ласточки" Москва - Минск ходят дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), "Ласточка" № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).

Пассажирам доступны два класса обслуживания: бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места для их крепления с кнопкой вызова проводника.

Россия и Белоруссия в начале февраля возобновили пассажирское железнодорожное сообщение после длительного перерыва на фоне пандемии. Поезда начали регулярно курсировать между Москвой и Минском. Затем, с 13 апреля, количество поездов между странами увеличилось.

Падение перевозок

РЖД при этом ожидают, что снижение объема пассажирских перевозок на сети составит в январе-мае 2021 года 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Летом мы планируем динамику хорошую, по итогам мая у нас будет снижение к 2019 году в районе 18%, но это с учетом пяти месяцев. Май мы хорошо отработали, очень хорошо отработали праздники с учетом дополнительных выходных, всех наших вагонов новых, нововведений, туристических поездов, открытия новых маршрутов", - сказал он.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле составили 90,8 млн человек, что более чем в три раза превышает показатель апреля 2020 года, ранее сообщила компания. Всего за январь-апрель 2021 года отправлено 313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю-апрелю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено - 289,6 млн пассажиров (+10,2%), в дальнем следовании - 24,2 млн пассажиров (на уровне прошлого года).