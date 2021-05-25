Суд США попросил экс-акционеров ЮКОСа исправить документы из-за многочисленных сокращений

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия во вторник попросил бывших акционеров компании ЮКОС переписать поданные ими в понедельник документы в связи с содержащимся в них большим количеством различных "редко используемых сокращений". Об этом говорится в письме судебного секретаря Марка Ленгера, размещенном в электронной базе суда.
В конце прошлого года экс-акционеры ЮКОСа обратились в апелляционный суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России $50 млрд.
Как пишет Ленгер в письме к адвокатам экс-акционеров, суд ожидает, что стороны "ограничат использование акронимов и будут избегать использования сокращений, которые не являются широко известными". Говоря о поданном экс-акционерами ЮКОСа в понедельник 79-страничном изложении дела, секретарь отметил, что данный "текст содержит многочисленные аббревиатуры и другие сокращения". "В связи с этим вам рекомендуется перепроверить [поданную] записку(и), чтобы убедиться, что она(и) соответствует правилам суда. В течение семи дней с момента внесения данного письма в [электронную] базу [суда] вам следует представить исправленную записку, из которой будут исключены любого рода редко употребляемые сокращения, использованные в ранее поданной записке", - указал Ленгер.
По его словам, если исправленная записка не будет представлена в срок, то он проинформирует суд о том, что "адвокаты [экс-акционеров ЮКОСа] не ответили на это письмо". При этом подавшая апелляцию сторона должна учитывать имеющиеся сроки предоставления документов по делу, а также ограничения на количество слов в записке.
В прошлом году судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение данного дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.
Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа 24 сентября, сообщил в апреле ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема. Ранее было опубликовано заключение генерального прокурора Пола Власа, в котором он рекомендует отклонить кассационную жалобу РФ и тем самым оставить в силе арбитражное решение о выплате Москвой более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ответ на это в Минюсте РФ выразили надежду, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права.
Дело ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.
Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.
Слушания по данному делу прошли в Верховном суде Нидерландов 5 февраля. Тогда адвокаты, представляющие российскую сторону, заявили, что арбитражные решения о выплате более $50 млрд должны быть отменены. Один из основных аргументов РФ заключается в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии (ДЭХ), не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор. В свою очередь адвокаты бывших акционеров ЮКОСа заявили о необходимости сохранения в силе решения апелляционного суда Гааги.