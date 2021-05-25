Суд США попросил экс-акционеров ЮКОСа исправить документы из-за многочисленных сокращений

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия во вторник попросил бывших акционеров компании ЮКОС переписать поданные ими в понедельник документы в связи с содержащимся в них большим количеством различных "редко используемых сокращений". Об этом говорится в письме судебного секретаря Марка Ленгера, размещенном в электронной базе суда.

В конце прошлого года экс-акционеры ЮКОСа обратились в апелляционный суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России $50 млрд.

Как пишет Ленгер в письме к адвокатам экс-акционеров, суд ожидает, что стороны "ограничат использование акронимов и будут избегать использования сокращений, которые не являются широко известными". Говоря о поданном экс-акционерами ЮКОСа в понедельник 79-страничном изложении дела, секретарь отметил, что данный "текст содержит многочисленные аббревиатуры и другие сокращения". "В связи с этим вам рекомендуется перепроверить [поданную] записку(и), чтобы убедиться, что она(и) соответствует правилам суда. В течение семи дней с момента внесения данного письма в [электронную] базу [суда] вам следует представить исправленную записку, из которой будут исключены любого рода редко употребляемые сокращения, использованные в ранее поданной записке", - указал Ленгер.

По его словам, если исправленная записка не будет представлена в срок, то он проинформирует суд о том, что "адвокаты [экс-акционеров ЮКОСа] не ответили на это письмо". При этом подавшая апелляцию сторона должна учитывать имеющиеся сроки предоставления документов по делу, а также ограничения на количество слов в записке.

В прошлом году судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение данного дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа 24 сентября, сообщил в апреле ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема. Ранее было опубликовано заключение генерального прокурора Пола Власа, в котором он рекомендует отклонить кассационную жалобу РФ и тем самым оставить в силе арбитражное решение о выплате Москвой более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ответ на это в Минюсте РФ выразили надежду, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.