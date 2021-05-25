Калининградский аэропорт в 2021 году планирует обслужить более 3 млн пассажиров

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво в 2021 году рассчитывает обслужить более 3 млн пассажиров, что превысит показатель 2020 года (2,1 млн пассажиров) на 1 млн человек и станет историческим максимумом. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

"В этом году <...> можем перешагнуть исторический рубеж - 3 млн пассажиров. Это реальная цифра, которую мы обязательно перешагнем. Будет 3 млн 100 - 3 млн 200 [пассажиров]", - сказал Корытный.

Гендиректор Храброво обратил внимание на активный рост пассажиропотока и подчеркнул, что с такими объемами аэропорт не сталкивался даже в период проведения игр чемпионата мира по футболу, когда в область прилетали футбольные болельщики не только из России, но и из-за рубежа. "Если тогда они [такие объемы] были точечные - два - три раза, во время топовых матчей, то сейчас это ежедневная история. Июньское расписание [2021 года] - это больше 50 рейсов на прилет и на вылет ежедневно, и оно растет", - уточнил он, добавив, что в 2019-2020 годах летом в Храброво в день выполнялось 32-34 рейса, что для регионального аэропорта в РФ считается высоким показателем.

Аэропорт Храброво способен обслуживать 5 млн пассажиров в год и сейчас не нуждается в изменении инфраструктуры. При этом динамика роста пассажиропотока уже дает повод задуматься над этим вопросом, отметил Корытный. К рубежу в 3,1 млн пассажиров авиаузел рассчитывал подойти к 2025 году, а он будет достигнут на 4 года раньше. Одним из проектов, который аэропорт прорабатывает уже сейчас станет строительство гостиницы уровня "три звезды" на 100 мест, которая может будет запущена в тестовом режиме в конце 2023 года, сообщил он.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью.