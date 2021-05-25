"Роснефть" заявила, что не является источником загрязнения акватории Черного моря

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дочерние предприятия "Роснефти" - Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал - оказали помощь по недопущению распространения загрязнения после разлива нефтепродуктов в море у Туапсе. Однако "Роснефть" не является источником загрязнения, говорится в сообщении компании.

"Компания заявляет, что ни "Роснефть", ни ее дочерние общества не являются источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе, - отмечается в сообщении. - Напротив, предприятия "Роснефти" - Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал - оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов сторонней организации и оказывают всю необходимую помощь в целях недопущения распространения загрязнения в акватории".

В "Роснефти" добавили, что на месте происшествия организована установка многоступенчатых боновых заграждений, а также сбор нефтесодержащей пленки с поверхности воды.

Ранее во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что следов нефтепродуктов в очистных сооружениях Туапсе не обнаружено. Она уточнила, что площадь загрязнения акватории - 1 134 427 кв. м.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности Черного моря. Позже Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточняли, что ведутся работы по ликвидации последствий, разлив произошел в 800 м от берега. Администрация Туапсе сообщала, что нефтепродукты, по предварительным данным, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора, водолазы обнаружили два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора. Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю после исследования проб воды и грунта на пляжах в Туапсе заявили, что оснований закрывать пляжи нет.